Forsker: »Små sprækker af håb« for dansk natur

Strengt taget er der ikke meget at råbe hurra for i den status for udviklingen i arter og naturtyper i Danmark siden 2010, som udkommer i dag. Det er ikke lykkedes at standse tilbagegangen i biodiversiteten, et internationalt vedtaget mål, som skulle have været opfyldt i 2010, men som blev udsat til 2020, da det ikke lykkedes.

Og strengt taget tror seniorforsker Rasmus Ejrnæs, som har stået i spidsen for udarbejdelsen af den nye status fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, ikke rigtig på, at det vil se bedre ud om 10 år. Men så trækker han sin optimistiske side frem: