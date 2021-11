WHO: Ny virusvariant giver meget stor risiko for infektionsstigninger

Omikron er ikke noget, man skal se overbærende på. Den nye virusvariant vil sandsynligvis sprede sig internationalt og medføre en meget stor risiko for infektionsstigninger, der kan have »alvorlige konsekvenser«, advarer Verdenssundhedsorganisationen WHO mandag. Det skriver Reuters fra Geneve.

Der er ifølge WHO endnu ikke påvist nogle dødsfald med baggrund i omikron. Men organisationen understreger, at der er behov for yderligere forskning for at vurdere den ny variants potentiale til at modstå vacciner og immunitet som følge af tidligere infektioner.