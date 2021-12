Det ligner en gentagelse: Gid det var en anden tid

2021 er alt for let at forveksle med 2020 – ikke bare når man kigger ud ad vinduet, men også med Mette Frederiksens pressemøder, mink, MeToo og Messi. Vi har brug for en afløser for frøken Klokken, bare for hele året, skriver Sarah Skarum i denne uges udgave af Sket i Ugen.