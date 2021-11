Bundlinjen: Omikron slår ikke benene væk under opsvinget

Omikron er den femte variant i coronarækken, siden alfa blev opdaget som den første i september sidste år. Det er et forløb, der har haft meget store menneskelige omkostninger, som ikke kan måles i penge. Men set i bakspejlet med en økonomisk synsvinkel har de været bump på vejen ud af sidste forårs dybe coronakrise. De har ikke sat en stopper for et stærkt og uventet hurtigt comeback i Danmark og i den globale økonomi.

Det er for tidligt at sige, om omikron også bliver et mindre bump på vejen eller noget, der udløser en hård opbremsning. Det afhænger helt af, om de eksisterende vacciner er mindre effektive mod den nye variant end de tidligere. Og hvis de er det, hvor lang tid tager det så at udvikle og masseproducere vacciner, som giver den samme beskyttelse? Lige nu er der intet sikkert svar, og det er den usikkerhed, som har rystet investorerne og udløst turbulens på finansmarkederne.