Klokken otte tirsdag morgen lagde sygeplejerske Luca Pristed sin opsigelse på chefens kontor.

»Jeg følte ikke, der var meget andet, jeg kunne gøre for at fortælle, hvor slemt det står til i sundhedsvæsnet i Danmark. Når jeg siger op, gør jeg det for os sygeplejersker, men i sidste ende også for patienterne«.