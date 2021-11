Ny måling: Et flertal af danskerne finder ikke corona-råd fra sundhedsmyndighederne tilstrækkelige

For første gang i halvandet år mener et flertal af borgerne, at rådene fra sundhedsmyndighederne er utilstrækkelige.

De nyeste data fra Hope-projektet, der løbende undersøger borgernes smitteforebyggende adfærd og opfattelse under coronapandemien, viser, at der for første gang siden maj 2020 er et flertal i befolkningen, som ikke mener, at de nuværende sundhedsråd er tilstrækkelige.