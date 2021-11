Gæst til dansk DJ-koncert er mistænkt for at være smittet med omikron

En person, der var til stede ved DJ Martin Jensens koncert i Aalborg Kongres og Kultur Center lørdag, er testet positiv for coronavirus.

Man mistænker, at der er tale om den nye variant, Omikron. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge B.T. og TV 2 Nord har Aalborg Kongres og Kultur Center sendt en mail til alle, der deltog i koncerten, med besked om, at en person, der var til stede ved koncerten, er testet positiv for Omikron.

Styrelsen for Patientsikkerhed siger dog, at det ikke er endeligt bekræftet, at der er tale om smitte med Omikron.

Aalborg Kongres og Kultur Center har opfordret alle, der var til koncerten, til at lade sig teste onsdag og fredag. Der er i alt påvist fire tilfælde af Omikron i Danmark. De har alle forbindelse til rejseaktivitet i Sydafrika.

Fire mistænkte tilfælde af Omikron er blevet afkræftet. Derudover er der otte mistænkte tilfælde, hvor det endnu ikke er be- eller afkræftet, om der er tale om den nye variant. Varianten blev først registreret i det sydlige Afrika, men har siden bredt sig blandt andet i Europa.

Den nye variant har fået de danske myndigheder til at indføre rejserestriktioner for en række lande i det sydlige Afrika.

Det drejer sig om Angola, Malawi, Zambia, Lesotho, Sydafrika, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia og Eswatini - tidligere Swaziland.

Restriktionerne betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de ti lande, og at man skal gå i isolation i ti dage og lade sig teste, når man kommer tilbage til Danmark.

Omikron frygtes at være mere smitsom end den dominerende Delta-variant. Den er muligvis også mindre følsom over for antistoffer fra vacciner. Der mangler dog officielle data til at be- eller afkræfte disse formodninger.





