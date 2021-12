Organisation drukner i ansøgere om julehjælp: »Hvis vi ser på ansøgerfeltet, skal vi indsamle over 30 millioner kroner for at kunne hjælpe alle ansøgere«

Julen er for mange lig med gaver, god mad og familiehygge. Men for flere og flere familier er julen blevet en økonomisk presset tid, hvor det er svært at få råd til de mange ekstra udgifter. Derfor har 16.784 familier i år søgt om julehjælp hos Danmarks største uddeler, Dansk Folkehjælp.

Det er rekordmange og en stigning på 10 procent siden sidste år, oplyser Klaus Nørlem, som er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

»Det er en meget trist danmarksrekord, som vi sætter i år«, siger han.

Hovedparten af dem, der søger om julehjælp, er ifølge Klaus Nørlem borgere på overførselsindkomst, som har hjemmeboende børn. Men i gruppen er også personer, som har indkomster i den lave ende. Det kan være familier eller enlige forsørgere, som søger.

I år kan de ansøgere, som får godkendt julehjælp fra Dansk Folkehjælp, se frem til mere hjælp end tidligere års ansøgere, oplyser Klaus Nørlem:

»I år har vi valgt at hæve værdien i julehjælpen med 300 kroner, så man nu modtager 1.800 kroner. Det har vi valgt at gøre, fordi priserne på dagligvarerne er steget en del de seneste år«.

Ud over Dansk Folkehjælp uddeler også organisationer som Frelsens Hær og Mødrehjælpen julehjælp. Derudover findes der også en lang række lokale tiltag med julehjælp rundt om i landet. I år er det særligt de voksende udgifter, der har fået flere end tidligere til at søge om julehjælp, siger generalsekretæren.

»Det er de stigende elpriser, varmeomkostninger og den stigende pris på dagligvarer, som presser de her familiers økonomi så meget, at de er nødt til at søge julehjælp. Op mod 65 procent af alle, der har søgt om julehjælp hos os, fortæller, at de har et dagligt madbudget på under 100 kroner. En gennemsnitsfamilie, som søger hos os, er på tre, så hvis man skal mætte tre munde med daglige måltider, er man meget økonomisk presset«, siger han.

Men ikke alle får hjælp. Det afhænger nemlig af, hvor mange penge der bliver samlet ind.

»Vi kommer desværre nok til at give nogle afslag til nogle ansøgere. Julehjælpen er baseret på private bidrag, og hvis vi ser på ansøgerfeltet, skal vi indsamle over 30 millioner kroner for at kunne hjælpe alle ansøgere«, siger Klaus Nørlem.

ritzau