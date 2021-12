Ung mand idømt forbud mod at gå i byen efter slag med flaske i Varde

En ung mand fra Varde, der er blevet dømt for vold, må holde sig fra nattelivet i det næste halve år. Den 20-årige mand er således ud over sin voldsdom på fem måneders ubetinget fængsel blevet straffet med et nattelivsforbud på seks måneder. Han fik sin dom ved Retten i Esbjerg tirsdag, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Loven om nattelivsforbud trådte i kraft 1. juli i år. Den giver domstolene mulighed for at idømme personer et nattelivsforbud, der gælder i hele landet, hvis de har begået vold eller trusler i nattelivet. Et opholdsforbud i nattelivet betyder, at personen ikke må færdes eller gå ind på serveringssteder, hvor der sælges alkohol, mellem midnat og klokken 5.00. Forbuddet kan gælde i op til to år, og samtidig kan politiet udpege nattelivszoner, som vedkommende heller ikke må befinde sig i.

Det er første gang, at en person i Syd- og Sønderjylland får et forbud mod at opholde sig i nattelivet, skriver politikredsen. Den 20-årige slog i juli en anden person i hovedet med en flaske, mens han var i byen om natten i Storegade i Varde. Han har også tidligere fået en betinget dom for at have skubbet en dørmand på et diskotek i Varde.

Loven blev stemt igennem Folketinget i juli. Overtræder den dømte forbuddet, kan det straffes med bøde eller fængsel.

ritzau