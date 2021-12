Moderselskab afviser at have tjent penge på salg af brændstof til Syrien

Alene en rådgivende funktion. Sådan tegner forsvareren for det fynske selskab Bunker Holding den rolle, som virksomheden har haft i forhold til datterselskabet Dan-Bunkerings salg af jet-brændstof, der ifølge Bagmandspolitiet endte i krigen i Syrien.

Bunker Holding og dets topchef, Keld Demant, er sammen med Dan-Bunkering tiltalt ved Retten i Odense for at have brudt EU-sanktioner ved salg af mange tusind ton brændstof. De vil alle frifindes.

»Alle vidner, der har været herinde, har talt om rådgivning, rådgivning og ikke andet«, siger Henrik Sanders, der er forsvarer for Bunker Holding og tilføjer senere:

»Selv når Bunker Holding yder juridisk assistance, er ansvaret stadig hos det relevante datterselskab – i det her tilfælde Dan-Bunkering«.

Advokaten har onsdag formiddag ordet i Retten i Odense, og han peger på, at handlerne blev foretaget af Dan-Bunkering.

»Der er ikke nogen kreditmæssig assistance fra Bunker Holding overhovedet«, siger Henrik Sanders.

Kræves idømt kæmpebøde

Dan-Bunkering begyndte i 2015 at sælge jet-brændstof til et russisk selskab, netop da Rusland intervenerede i borgerkrigen og hjalp præsident Assad til sejr. Leverancerne gik til at tanke russiske fly, som bombede i Syrien, mener Bagmandspolitiet. De tiltalte afviser dog, at der er bevis for, at leverancerne endte i Syrien.

I alt blev det ifølge anklageskriftet til 33 handler med jetbrændstof. Bunker Holding er anklaget for at have medvirket til de sidste otte handler. Bagmandspolitiet kræver Dan-Bunkering idømt en bøde på 319 millioner kroner og moderselskabet Bunker Holding en bøde på 81 millioner kroner.

Det svarer til halvdelen af det beløb, som jetbrændstoffet blev solgt for –altså transaktionsbeløbet. Anklageren har blandt andet sammenlignet udmålingen med, hvordan det sker i sager om hvidvask.

Men hvis der skal udmåles en bøde, mener forsvaret i sagen, at den skal måles ud fra, hvad fortjenesten ved salget var. Ellers vil man straffe salg af dyrere produkter med en lille fortjeneste hårdere end salg af billige med en stor fortjeneste.

Hvad angår Bunker Holding, mener forsvarer Henrik Sanders, at selskabet – i tilælde af en dom – ikke skal betale en bøde, da det ifølge ham ikke har tjent noget.

»Der er ingen tvivl om, at den konkrete indtjening er bogført i Dan-Bunkering. Det gælder også omsætningen«, siger han.

Bagmandspolitiet ønsker foruden bøderne at konfiskere fortjenesten fra salget. Bunker Holdings administrerende direktør, Keld Demant, bør ifølge anklageren idømmes i omegnen af to års fængsel. Direktørens forsvarer, Hanne Rahbæk, har onsdag påbegyndt sin procedure efter Henrik Sanders. Hun vil have Keld Demant frifundet.

ritzau