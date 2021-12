»Vær forsigtig, hvis du bevæger dig ud«: Voldsomt snevejr lammer dele af Jylland

Den første dag i december er en snefyldt og meget blæsende omgang i flere landsdele.

Særligt flere områder i Jylland er hårdt ramt af både sne, snefygning og kraftig vind sent onsdag eftermiddag.

I både Nordjylland, Østjylland og Vestjylland fraråder politiet al unødvendig trafik. I hele Nordjylland, på Mors, i Thisted kommune samt i Randers og omegn fraråder politiet al unødvendig kørsel.

Det oplyser de respektive politikredse på Twitter.

»Grundet vejret fraråder vi alt unødig og unødvendig udkørsel i Randers og omegn. Dette gælder indtil der er bedring i vejret. Pas på derude og god aften. Hilsen Vagtchefen«, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Midt- og Vestjyllands Politi skriver, at vinden har skabt problemer med væltede træer i hele politikredsen.

»Blæsten skaber massive problemer med væltede træer i hele politikredsen. Der er stadig snefygning på Mors og i Thy. Mange steder er der trafikale problemer. Vær forsigtig, hvis du bevæger dig ud«, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

I Nordjylland er al busdrift indstillet resten af onsdagen, skriver Nordjyllands Trafikselskab på sin hjemmeside. På Twitter oplyser DSB, at al togdrift mellem Aarhus C og Aalborg er indstillet onsdag eftermiddag.

DSB oplyser, at der ikke vil køre flere lyntog mellem Aarhus C og Aalborg onsdag. DSB forventer dog, at regionaltogene imellem de to byer vil køre igen senere onsdag. Ifølge DSB er der enkelte togbusser på vej fra Hobro, men grundet vejr og trafik kommer de langsomt frem.

Årsagen til den indstillede togdrift er, at flere træer er væltet og spærrer sporene, skriver DSB.

Tidligere på dagen frarådede Nordjyllands Politi al færdsel og ophold i skove på grund af flere anmeldelser om væltede træer.

ritzau