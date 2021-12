Terrorsigtede mødre skal fortsat sidde fængslet

En 34-årig mor til fem skal indtil 20. december fortsat sidde varetægtsfængslet for støtte til terrororganisation og ulovligt ophold i Syrien.

Det har retten i Esbjerg afgjort torsdag morgen, fortæller kvindens forsvarer, Mette Grith Stage.

Kvinden har tidligere erkendt det, som hun er blevet sigtet for.

Ifølge anklagemyndigheden har hun dels støttet en terrororganisation - i dette tilfælde Islamisk Stat. Dels opholdt sig i konfliktzoner i Syrien uden tilladelse fra danske myndigheder.

Hun har ikke kæret afgørelsen om forlængelse af varetægtsfængslingen til landsretten.

Hvad der ellers er kommet frem under retsmødet torsdag, vil forsvareren ikke løfte sløret for, fordi dørene blev holdt lukkede.

Det er altså fortsat uvist, hvad kvinden har fortalt om perioden i Syrien.

Den 34-årige mor er en af tre kvinder fra syriske fangelejre, der natten til den 7. oktober landede på dansk jord. De blev alle anholdt, og de er blevet fremstillet i grundlovsforhør forskellige steder i landet.

En anden af de såkaldte Syrien-mødre, en 32-årig mor til to børn, har også fået forlænget sin varetægtsfængsling.

Ifølge hendes forsvarer, Amalie Starch, har man accepteret fængslingen på et skriftligt grundlag mandag.

Det betyder dog ikke, at kvinden forholder sig anderledes til sigtelsen. Hun har hele tiden nægtet sig skyldig i støtte til terrororganisation, og det er fortsat tilfældet, fortæller forsvareren torsdag.

Hun sigtes for at have støttet en terrororganisation siden 2014 og ligesom den 34-årige mor at have opholdt sig ulovligt i konfliktområder i Syrien.

Efter planen skulle Retten på Frederiksberg havde taget stilling til den fortsatte fængsling torsdag, men det var altså ikke nødvendigt, da man accepterede skriftligt mandag.

ritzau