På politistationen i Bellahøj kommer flere ind med gamle voldtægtssager

Københavns Politi var klar til at se flere voldtægtssager efter samtykkeloven. Nu har de ansat tre psykologer til at overvære afhøringer. Og i Københavns Byret er der mindre skepsis over for voldtægtsofres reaktionsmønstre, fortæller advokat.