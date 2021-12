Fejl er fede, når de er en del af en succeshistorie. Men hvad med de fejl, vi har lyst til at tage med os i graven?

I 2021 blev ordet ’nulfejlskultur’ optaget i Retskrivningsordbogen. En museumsdirektør ønskede at tage et opgør med netop nulfejlskulturen ved at udstille fiaskoer. Det blev en rivende succes, men resulterede også i, at han selv begik en stor fejl.