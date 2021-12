To betjente straffes for at filme og posere med død mand

To betjente på 36 år og 35 år er blevet idømt fængselsstraffe for at have misbrugt deres stillinger som politibetjente, da de blandt andet filmede en død mand. Det har Københavns Byret afgjort, oplyser anklageren i sagen, Jette Malmberg, torsdag eftermiddag.

Den 35-årige er blevet idømt en betinget fængselsstraf på 20 dage. Den 36-årige er blevet straffet med tre måneders ubetinget fængsel, efter at han i februar sidste år skulle have brugt appen Snapchat til at filme den yngste, der poserede grinende med fremstrakte arme ved siden af den afdøde, som havde størknet blod i ansigtet. Han skulle også have filmet den afdødes nøgne krop og fremsat hånende bemærkninger.

Den 36-årige er også blevet kendt skyldig i flere andre forhold. Han skulle have filmet en nøgen mand, der sad i håndjern på bagsædet af en patruljevogn. Også her skulle der være blevet fremsat nedværdigende bemærkninger såsom: »Hvad så, er du frisk eller hvad?«.

Anker dommen

Ifølge anklageskriftet skulle den 35-årige betjent i forbindelse med en politiforretning have dyppet sin finger ned i en tallerken, hvor der angiveligt skulle have været euforiserende stoffer. Han tog derefter fingeren op til tungen og konstaterede, at der var tale om kokain.

Det var de to tiltaltes kolleger, der anmeldte sagen til deres overordnede. Begge tiltalte har dog hele tiden afvist, at det skulle være rigtigt. Retten fandt da heller ikke dette forhold bevist, hvorfor den 35-årige blev frifundet for den del. Den 35-årige har hele tiden nægtet sig skyldig i alle anklager.

Den 36-årige har omvendt erkendt de faktiske begivenheder, men nægter, at paragraf 155 om embedsmisbrug er blevet overtrådt. De to betjente, der siden er blevet suspenderet og overført til »anden tjeneste«, har anket dommene med påstand om frifindelse.

ritzau