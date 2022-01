»Jeg har aldrig siddet i et omklædningsrum og følt, at jeg var med til at nedgøre kvinder«

Ikke alt, hvad der er blevet sagt og gjort i mænds omklædningsrum, er passende i dag. Men tidligere landsholdsspiller og nu tv-kommentator Morten Bruun husker snakkene om kvinder og sex som ret uskyldige. Og afviser, at mænd som sådan har ansvar for en kultur, hvor grænseoverskridende adfærd over for især kvinder kan finde sted.