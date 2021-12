Han håbede, at over 1.000 sygeplejersker ville kvitte jobbet. Sådan gik det ikke: »Om 10 eller 1.000 sygeplejersker sagde op, så fik vi budskabet i gennem«

»Om 10 eller 1.000 sygeplejersker sagde op, så fik vi budskabet i gennem«, siger Luca Pristed, talsperson for Styregruppe for Arbejdsnedlæggelser.

Siden sommerens strejke har Luca Pristed stået i spidsen for arbejdsnedlæggelser på sygehuse landet over. Den indsats kulminerede tirsdag morgen, da han opsagde sit job som sygeplejerske på Rigshospitalet. Efter statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde opfordrede sundhedsvæsnet til at yde en ekstra indsats i kampen mod corona, oprettede Luca Pristed Facebook-gruppen #Kollektivopsigelse - Vi siger fra!, som i skrivende stund har 912 medlemmer.