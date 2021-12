Nedrevet køreledning lammede togtrafik over Storebælt

Togdriften over Storebæltsbroen var torsdag lukket i over seks timer, efter at en køreledning var blevet revet ned ved Nyborg, oplyser DSB’s informationschef, Tony Bispeskov.

DSB har klokken 15.30 igen fået mulighed for at køre over Storebælt, men frem til klokken 20 vil der ikke køre nogen tog mellem Odense og Nyborg, oplyser DSB på Twitter. Fra klokken 16 vil DSB indsætte togbusser mellem Odense og Nyborg.

Arbejdet med at fjerne den nedrevne køreledning forventes således tidligst at være færdigt klokken 20, oplyser Banedanmark torsdag eftermiddag.

»Vi arbejder fortsat på højtryk for at løse problemet. Tjek Rejseplanen«, skriver Banedanmark.

Tony Bispeskov fortalte torsdag formiddag, at der er blevet indsat togbusser på strækningen, så passagerer fortsat har mulighed for at rejse over Storebælt. Banedanmarks prognose torsdag formiddag lød på, at togene igen kunne køre fra klokken 14, men det blev altså ikke tilfældet.

Det er helt konkret mellem Odense og Korsør, at togene holder stille. Fra Odense begyndte togbusserne at køre fra klokken 8.30, mens busserne forventedes at forlade Korsør fra klokken 9.00, oplyste DSB på sin hjemmeside. Også mellem Aarhus og Aalborg har togene holdt stille. Det har været situationen siden onsdag aften. Men omkring klokken 10.00 torsdag meddelte Banedanmark, at DSB kunne begynde at genoptage togtrafikken.

Væltede træer på togskinnerne har været årsag til de stillestående tog. Men disse har Banedanmark altså fået fjernet. Trafikken rundt om i landet er i det hele taget blev ramt af voldsomme vejrforhold både onsdag og torsdag.

