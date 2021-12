43-årig mand dræbt af knivstik i Randers - to mænd anholdt

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 43-årig mand er natten til fredag afgået ved døden i Randers efter at være blevet stukket med en kniv. Episoden skal have fundet sted i en lejlighed på Pontoppidansgade.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

To mænd på 37 og 39 år er blevet anholdt og sigtet for manddrab, fremgår det.

»Det er endnu uklart, hvad der er foregået i lejligheden, og hvem der har ført kniven. Nu skal vi have foretaget yderligere afhøringer og lavet en række tekniske undersøgelser for at få klarlagt forløbet, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup i pressemeddelelsen.

»Det vi ved, er, at den 43-årige har befundet sig i lejligheden med to bekendte, og der er intet i vores indledende efterforskning, der tyder på, at der har været andre personer til stede«.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om knivstikket klokken 02.14 natten til fredag.

Da politiet og ambulancen nåede frem til lejligheden, fandt de manden liggende i lejligheden, hvorefter man påbegyndte akut førstehjælp. Han liv stod dog ikke til at redde.

Fredag eftermiddag fremstilles de to anholdte i et grundlovsforhør, hvor der skal tages stilling til varetægtsfængsling.

ritzau