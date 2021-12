Venstre kræver tempo på oprensning af Forsvarets giftgrunde

Automatisk oplæsning

Når man i udlandet har gode erfaringer med at rense grunde for giftstoffet PFAS, så er der ingen undskyldning for at vente i Danmark.

Det er ikke godt nok, når Forsvarsministeriet indtil videre kun har afsat penge til et pilotprojekt, mener Venstres fungerende forsvarsordfører, Christoffer Melson (V).

»Vi er bekymrede over, at vi kan se, at der er en hel række eksperter, der mener, at man griber det an på en meget uansvarlig måde«, siger han.

Forsvarsministeren skal i åbent samråd i Folketinget fredag 11:30 om sagen.

Forsvaret har ifølge Avisen Danmark iværksat et pilotprojekt til en til to millioner kroner. Igennem det projekt skal man forsøge at teste forskellige afværgemetoder.

Men der findes allerede gode erfaringer med at rense områder i både Norge og Australien. Derfor er der ingen tid at spilde, mener Venstre, som er bekymret over grundvandet.

»Vi synes, at man skal komme i gang, og så skal man sideløbende forsøge at udvikle nye metoder og forsøge at blive bedre«, siger Melson.

