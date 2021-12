Dommer fængsler to mænd for drab på 43-årig i Randers

Efter et retsmøde ved Retten i Randers fredag eftermiddag er to mænd blevet varetægtsfængslet for at have dræbt en 43-årig mand med knivstik. Den ene af de fængslede har kæret afgørelsen til Vestre Landsret, oplyser Østjyllands Politi.

Politiet oplyste fredag formiddag, at den 43-årige var død, dræbt af knivstik. Det var sket i nattens løb i en lejlighed i Pontoppidansgade i Randers. Her havde den 43-årige opholdt sig sammen med to personer. Politiet modtog anmeldelsen klokken 02.14.

»Det, vi ved, er, at den 43-årige har befundet sig i lejligheden med to bekendte, og der er intet i vores indledende efterforskning, der tyder på, at der har været andre personer til stede«, oplyste efterforskningsleder Lennart Glerup tidligere fredag.

Politiet mener, at der var tale om de mænd på henholdsvis 37 og 39 år, som nu er anholdt. Lennart Glerup fortalte fredag formiddag, at man ikke var klar over, hvem der havde ført kniven. Hvorvidt det er blevet klarlagt i forbindelse med fredagens retsmøde, vides ikke. Retsmødet blev nemlig af hensyn til politiets efterforskning holdt for lukkede døre.

ritzau