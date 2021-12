Nyt initiativ skal hjælpe unge med pædofile tanker

Som teenager kan en spirende seksualitet være rigeligt forvirrende. Så hvor går man hen, hvis man som 15-årig har forbudte seksuelle fantasier om børn?

Det spørgsmål forsøger organisationen Red Barnet nu at imødekomme. Organisationen har netop lanceret hjemmesiden ’CTRL’, som skal hjælpe unge mennesker med seksuelle tanker om børn. Sitet henvender sig til unge i alderen 12 til 18 år. Her kan de få anonym hjælp til at håndtere de tanker, de ofte godt ved, er forkerte og til at finde den rette hjælp til videre behandling. Håbet er at forhindre, at de gør tanke til handling og forgriber sig på børn.