Politi arbejder med flere hypoteser efter skuddrab hos frisør

Det er fortsat ikke muligt at sige, hvad der var årsag til, at en 17-årig dreng fredag formiddag blev skudt og dræbt i en frisørsalon i Islev i Rødovre Kommune.

Det siger Michael Hellensberg, der er linjechef i forbindelse med efterforskningen hos Københavns Vestegns Politi.

Politiet er stadig ved at finde ud af, hvem de to personer, der er set løbe fra stedet, er, og hvorfor de tre personer, som blev ramt, var i frisørsalonen.

Ingen er desuden anholdt endnu.

På trods af det er der dog noget, som kunne tyde på, at hændelsen har været forberedt, siger politichefen.

»At gerningsmændene ankommer til fods, begge iklædt sort tøj, der gør dem ret ens, kunne tyde på en vis forberedelse. Og derfor kan man sige, så er tidspunktet et eller andet sted måske også velvalgt i forhold til deres planer«.

»Det må stå for min egen regning. Men det er svært at sige noget om endnu, fordi vi er i gang med at kortlægge, hvor de kan være kommet fra, hvor de er taget hen, og hvem de i det hele taget er«, siger Michael Hellensberg.

Hvorvidt skyderiet i Islev har forbindelse til et skyderi på Nørrebro i København torsdag eftermiddag, er dermed også for tidligt at sige. Her blev en mand i midten af 20’erne skudt og dræbt.

Københavns Politi har tidligere oplyst, at den dræbte på Nørrebro er kendt af politiet i bandesammenhæng.

Michael Hellensberg siger, at politiet lørdag arbejder med flere hypoteser. Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad de er, men ’intet er udelukket’.

»Vi arbejder med en række forskellige hypoteser, fordi det er for tidligt at sige noget omkring et motiv, så derfor efterforsker vi bredt i øjeblikket«, siger han.

Politiet modtog en anmeldelse om skud klokken 11.27 fredag. Skuddene var faldet i en frisørsalon på Islev Torv på Islevbrovej. Der var tre tilskadekomne. Alle befandt sig inden i salonen.

Ud over den dræbte blev en 28-årig mand alvorligt såret. Også en 15-årig dreng kom til skade med den ene hånd. Det ligger endnu ikke fast, hvorvidt han er ramt af skud, eller om hans skader skyldes noget andet.

Michael Hellensberg kan ikke sige, hvorvidt gerningsmændene er gået målrettet efter de tre.

»Det er for tidligt at kommentere på. Man kan sige, at gerningsmændene går i hvert fald målrettet efter lokationen, siger han.

Politichefen tilføjer, at politiet i weekenden er til stede i området, hvor skyderiet er foregået. Blandt andet med en mobil politistation hvor borgere kan henvende sig, hvis de er utrygge, eller hvis de har set noget.

ritzau