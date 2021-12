Formodet pirat har fået amputeret ben om bord på Esbern Snare

En af de formodede pirater, der befinder sig om bord på fregatten ’Esbern Snare’, har fået amputeret sit ben af dansk personale. Det oplyser flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen lørdag ifølge DR.

24. november fandt en skududveksling sted mellem et formodet piratfartøj og besætningen fra ’Esbern Snare’ i Guineabugten. Fire af de formodede pirater mistede livet, én menes at være faldet over bord, og fire overlevede. En af de overlevende har modtaget behandling på skibets hospital.

»Så vidt jeg er orienteret, så har vedkommende fået benet amputeret, fordi der var kraftige skader i underbenet. Men det går fremad, så vedkommende er stabil og opholder sig på hospitalet«, siger Carsten Fjord-Larsen til DR.

De fire overlevende blev 25. november varetægtsfængslet in absentia. Det vides endnu ikke, hvad der skal ske med de fire overlevende pirater. Danmark har aldrig før taget pirater til landet for at retsforfølge dem.

Danmark har ikke indgået udleveringsaftaler med de lokale lande, og det besværliggør piratsituationen. Der blev efter angrebet nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal håndtere, hvad der skal ske med piraterne.

Guineabugten er et stort farvand ud for det vestlige Afrika. Farvandet er kendt for at være hårdt plaget af piratangreb. Der er mellem 30 og 40 danskopererede skibe i Guineabugten.

Fregatten ’Esbern Snare’, der sejlede ud 24. oktober, skal beskytte skibene, som sejler med gods, men ikke selv gå på jagt efter piraterne. Efter ildkampen har det i øvrigt været muligt for de danske soldater at modtage støtte fra krisepsykologer, der kom om bord på fregatten for cirka en uge siden.

På skibet er der blevet foretaget en ceremoni for de afdøde pirater, som er anbragt under køl.

»Dette er både af sundhedsfaglige hensyn og for at sikre muligheden for evt. senere overdragelse af de afdøde«, skrev forsvaret 30. november i en pressemeddelelse.

ritzau