Sygeplejersker om vinterpakke: Lønefterslæb skal stadig løses

Coronavinterpakken, der blev præsenteret søndag aften, er tiltrængt.

Det mener Grete Christensen, der er formand i Dansk Sygeplejeråd (DSR).

»Det er vigtigt, at der bliver fokuseret på fastholdelse af sundhedspersonalet. Sygeplejerskerne står i en svær situation, og der er stort brug for, at man kan fastholde medarbejdere og tiltrække nogle af dem, som har forladt området«.

»Det vil vi gå ind i forhandlinger med regionerne om, og jeg er spændt på, hvordan regionerne vil kaste sig ind i det her«, siger hun i en pressemeddelelse fra DSR.

Regeringen har sammen med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Kristendemokraterne lavet en coronavinterpakke.

Pakken skal blandt andet tilføre en milliard kroner til særlige midlertidige indsatser i vintermånederne i sygehusvæsnet.

Det er regionerne og de relevante fagorganisationer, der aftaler udmøntningen af pengene.

Selv om pakken er tiltrængt, er det kun en midlertidig hjælp. Det mener sygeplejerskeformanden.

»Det her er en midlertidig hjælp til de store problemer i sundhedsvæsenet - men vi har endnu til gode at løse de grundlæggende problemer med mange års underfinansiering og alt for stor travlhed. Og det løser ikke det historiske lønefterslæb for sygeplejersker og andre kvindedominerede faggrupper«.

»Vinterpakken her gør ingen sommer. Der ligger stadig et meget stort arbejde foran os, for at skabe ordentlige forhold – både på sygehusene og ude i kommunerne«, siger hun.

