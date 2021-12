Sven Johansens eksempel viser, at myndighederne næppe er i mål med at opskalere vaccinationsindsatsen

Der er ingen tider. Prøv igen senere. Sådan lød beskeden søndag, da 90-årige Sven Johansen fra Ishøj skulle have booket en tid til at få det 3. stik, booster-stikket. Og sådan har beskeden lydt på vacciner.dk, alle de gange hans datter Vibeke – der hjælper ham med onlinebookningen – har forsøgt at skaffe en tid i det lokale vaccinecenter i Ishøj, der ligger cirka 100 meter fra Sven Johansens lejlighed. Vaccinecentret i den coronabelastede kommune er åbent to dage om ugen, og presset er stort.

»Jeg har jo fået at vide, at selv om man har fået 2 stik, så er man ikke immun, og derfor opfordrer man til et 3. stik. Det råd vil jeg gerne følge, og så irriterer det da, at der ikke er nogen tider at få. Når man ved, hvor hårdt Ishøj har været ramt i pandemien, synes jeg, det er underligt«, siger han.