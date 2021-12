Politiet indsætter flere betjente på gaden efter dage med skyderier

Københavns Politi arbejder de kommende dage videre for at sikre trygheden i byen efter de seneste dages tre skudepisoder - to i København og en i Rødovre.

Indsatsen i København er koncentreret på Nørrebro og Frederiksberg, blandt andet med mobile politistationer, gående og kørende betjente. Det siger Rasmus Bernt Skovsgaard, der er politiinspektør hos Københavns Politi.

»Vi har fuld forståelse for, at det rokker ved trygheden, når sådan noget sker. Det kan vi godt forstå. Derfor er der en ret intensiv indsats ude i nærmiljøerne«, siger han.

Indsatsen kommer, i forbindelse med at der torsdag, fredag og lørdag i sidste uge var skyderier i hovedstadsområdet.

Torsdag eftermiddag blev en mand i midten af 20’erne dræbt af skud omkring Nørrebrogade. Fredag blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt i en frisørsalon i Islev i Rødovre, hvor også en 15-årig dreng og en 28-årig mand blev såret. Og lørdag aften blev en 39-årig mand såret af skud på en vandpibecafé på Åboulevard i skellet mellem Nørrebro og Frederiksberg.

Den 39-årige er mandag formiddag fortsat i meget kritisk tilstand.

Som en del af arbejdet med at gøre borgerne trygge i områderne igen arbejder Københavns Politi sammen med Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune samt frivillige organisationer.

Og det er vigtigt, at arbejdet sker i et samarbejde mellem de forskellige parter, og at dem, der ikke er politi, også er inddraget, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

»Vi skal ikke acceptere det uvished og den ondskab, som de her skyderier klart medfører. Vi ser det som et fælles ansvar og noget, vi virkelig vil sætte turbo på i forhold til at få etableret og videreudbygget det samarbejde«, siger politiinspektøren.

Rasmus Bernt Skovsgaard siger desuden, at politiet endnu ikke har foretaget nogen anholdelser efter skyderiet lørdag.

Politi arbejder ud fra, at en enkelt mand gik ind på vandpibecaféen og skød. Det kan dog ikke udelukkes, at der har været flere personer inde over for eksempel planlægningen af skudepisoden.

»Vi ved, at der har været én gerningsmand inde på vandpibecaféen, men vores efterforskning er bred, så vi lægger os ikke fast på et antal (mistænkte, red.)«, siger han.

ritzau