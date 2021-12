Sket i ugen: Michael Dyrby beskrev sig selv som et dygtigt røvhul. Måske ligner et dygtigt røvhul bare stadig et røvhul, når man kigger grundigt på det

Sagt i Ugen

Medierne beskæftiger sig stadig med statsminister Mette Frederiksens forsvundne sms’er og med, at Statsministeriet ikke ved, præcis hvor mange telefoner hun har benyttet. Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, var ikke kritisk:

»Enormt taknemmelig for, at statsministeren under den største krise siden 2. verdenskrig har brugt sin tid på at bekæmpe coronapandemien og ikke på at tælle sine arbejdstelefoner. Det kan være en af årsagerne til, Danmark er blandt de lande, der har klaret pandemien bedst«.

(Twitter)

Onsdag aften anbefalede Søren Brostrøm kraftigt, at man aflyse julefrokosterne. Det gav afbud på mange restauranter, blandt andet Bistro Boheme, hvor Per Thøstesen er køkkenchef:

»Vi skulle have haft 245 gæster til julefrokost. Men en halv time inde i pressemødet meldte de afbud. Og så havde vi pludselig nul gæster fredag aften«.

(Berlingske)





Politiken besøgte ejerne af Zoo Bar i København, da de så pressemødet. Den ene af dem, Bjarke Reventlow, gik i gang med at lukke butikken ned og orientere sine 130 medarbejdere:

»Sidste gang gjorde vi det, der blev forventet af os, og beholdt medarbejderne, selv om vi selv skulle dække en del af deres løn. Men der troede vi, at det var et par uger eller et par måneder. Det viste sig så at være halvandet år! Så er alt det der med samfundssind til at lukke op og skide i«.

(Politiken)

Michael Dyrbylod sig efter dages tavshed interviewe i Berlingske om sin rolle på TV 2 og sit ansvar for kulturen:

»Måske var jeg bare et røvhul. Men et dygtigt røvhul«.

(Berlingske)

En ikke navngiven redaktør på B.T. har, oplyser studentermedhjælpen Anne Louise Kragh Rühe, sendt hende grænseoverskridende beskeder:

»Hvis du kan kravle ned på min ven, kan du også kravle op for mig«.

(Twitter)

Redaktøren fik en påtale, men er senere blevet forfremmet. Sagen er håndteret professionelt, oplyste Berlingske Medias direktør, Anders Krab-Johansen. Anne Louise Kragh Rühe er ikke enig:

»Jeg tænker, at Anders Krab-Johansen og jeg taler to forskellige sprog. Hvis han ikke opfatter de beskeder, jeg har fremlagt for ham, som sexistiske, så ved jeg ikke, hvad det er«.

(Politiken)

Landsholdsmålmand, OB-legende og målmandstræner Lars Høgh døde onsdag aften, 62 år gammel. Brian Laudrup mindedes sin ven:

»Han var opfindsom og ambitiøs, men samtidig ydmyg, imødekommende og sympatisk i alle sammenhænge. Han mødte alle i øjenhøjde. Det afvæbnende smil fra de bløde øjne gjorde, at man kun kunne holde af ham. Jeg tror, det vil være meget svært at finde nogen, der har andet end godt at sige om Lars«.

(Politiken)

Vis mere