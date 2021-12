Biskop vil gerne deltage i #MeToo-debatten, selv om det er svært: »Noget af det mest skræmmende ved vores tid er, at vi afskriver hinanden som idioter«

Der er brug for, at generationerne ikke forhærder sig i hvert sit ringhjørne af #MeToo-debatten, der truer med at blive et elitært projekt, mener biskop Henrik Wigh-Poulsen. Han vil gerne lære mere af de unge, men de skal udvise lidt mere tålmodighed over for dem, der har brug for tid til at vænne sig til nye måder at tænke og tale på, beder han.