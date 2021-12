Anden halvleg: Jeg har været til intuitiv dans i Bruxelles

Det var en mørk og regnfuld aften i Bruxelles, hvor man opdager, at Magrittes surrealistiske bureaukrater med bowler og paraply blot er den naturtro udsigt fra atelieret.

Jeg var på besøg hos min svigerinde, der mente, at vi skulle til intuitiv dans. Men inden da skulle vi have julestemning og et stykke tærte under julelysene bag den gotiske Notre Dame Kirke på Place du Grand Sablon, hvor unyttige gallerier sælger unyttig kunst til folk med for mange penge og for små hunde.