Digital børnelokker idømt 1,5 års fængsel

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 59-årig mand er blevet idømt 1,5 års fængsel for at krænke 51 piger seksuelt på det sociale medie Snapchat.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

»Sagen er alvorlig, og rigtig mange piger skal leve med mandens krænkelser«.

»Vi ser endnu engang, at den kyniske børnelokker via internettet kan nå helt ind i børneværelset og manipulere børnene«, skriver Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

Politiet skriver, at det er vigtigt, at forældre er opmærksomme på, at der er en risiko for, at sådanne ting kan ske, når børn er online.

Når voksne tager kontakt til børn med henblik på at udnytte barnet seksuelt, kaldes det grooming.

Manden har via falske profiler udgivet sig for at være unge drenge og i ét tilfælde en pige.

Med profilerne har han taget kontakt til piger i alderen 11 til 15 år. Han har ført samtalerne over på seksuelle emner, har sendt nøgenbilleder af sig selv og har bedt pigerne om at gøre det samme.

Ekstra Bladet skriver, at politiet første gang besøgte manden i starten af februar i år.

Han blev anholdt i foråret og har siden været varetægtsfængslet.

Sagen begyndte hos Midt- og Vestjyllands Politi, da en pige og hendes forældre anmeldte manden. Men da manden bor i Taastrup, er det Københavns Vestegns Politi, der har haft sagen.

Det er afdelingen Kriminalitet i Nære Relationer, der har haft den omfattende efterforskning, hvor mandens kontakt med de unge piger blev afdækket.

Sagen er kørt som en tilståelsessag, og manden er ud over fængselsdommen også blevet idømt forbud modt at kontakte børn under 18 år på internettet.

Anklageren gik efter to år og ni måneders fængsel.

En mand blev i november idømt otte års fængsel for at have krænket 115 drenge online.

Politiet har i forbindelse med sagen samarbejdet med organisationen Red Barnet.

/ritzau/

ritzau