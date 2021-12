Landsret stadfæster bøde til 44 personer for fest under nedlukning

Vestre Landsret har tirsdag stadfæstet byrettens dom i en sag om personer, der 4. december sidste år var samlet til en fest i et selskabslokale, selv om det på daværende tidspunkt ikke var tilladt at være flere end ti personer samlet.

Alle 44 personer er blevet dømt for at have overtrådt den daværende bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger. Arrangørerne skal betale bøder på 5000 kroner, mens deltagerne er blevet straffet med bøder på 4000 kroner hver.

Det var på en nedlagt ålefarm i Mejrup ved Holstebro, at den festlige begivenhed udspillede sig for de 44 mænd og kvinder fra Jylland og Fyn.

Netop fordi deltagerne kom fra forskellige egne, var der en forhøjet fare for smittespredning, som kunne være vanskelig for myndighederne at dæmme op for, mente byretten. Og det er landsretten enig i.

Normalvis er bødestraffen på 2500 kroner. Men da retten har fundet det som en skærpende omstændighed, at personer fra store dele af landet var samlet, hvilket var en fare for stor smittespredning, er bøderne blevet forhøjet. Også hensynet til alle de ikke-festende mennesker spiller en rolle for landsretten. Den del af befolkningen, som fulgte restriktionerne til forebyggelse af spredning af smitte, fik deres retsfølelse krænket.

To musikere havde arrangeret festen. Deltagerne var mellem 35 og 76 år.

Deltagerne har under retssagen afvist at have brudt forsamlingsforbuddet. Det var en privat fest, som derved ikke var omfattet af forbuddet, lød synspunktet, men byrettens vurdering var en anden.

Den lagde vægt på, at det var professionelle musikere, som havde arrangeret festen, og at festen blev holdt i et lånt lokale.

