Flere partier: Danmark bør gennemføre diplomatisk boykot af vinter-OL

Medlemmer af kongefamilien, regeringen og andre repræsentanter fra det officielle Danmark bør holde sig væk fra tilskuerpladserne og andre arrangementer ved vinter-OL i Beijing til februar.

Det mener Venstre, Konservative, SF og Liberal Alliance, som opfordrer den danske regering til at følge trop med den amerikanske regering, der netop har bebudet en såkaldt diplomatisk boykot af vinterlegene. Derved udfordrer de samme partier regeringens hidtil afventende linje.

»Vi støtter, at vores idrætsfolk deltager, men at vi diplomatisk og politisk dropper deltagelse. Altså ingen officiel dansk deltagelse ved OL«, siger politisk ordfører Karsten Hønge (SF).

Han uddyber, at regeringen bør gennemføre den diplomatiske boykot på den måde, at Danmark i første omgang sonderer terrænet i EU for at vinde gehør for en fælleseuropæisk holdning, der svarer til den amerikanske:

»Kina har sort bælte i at splitte nationer ad. Så hvis man er lille og sårbar, risikerer vi, at Kinas straf vil ramme hårdt. Derfor er det vigtigt, at regeringen arbejder for at få europæisk opbakning til at støtte amerikanerne«.

Og hvis der ikke kan findes en fælles EU-holdning, skal Danmark så tilslutte sig en mindre gruppe af lande?

»Ja, men vi skal få lavet en front af lande. Hvis nogen er dygtige til at intimidere mindre lande, så er det Kina. De har gjort det med meget mindre ting end det her. Vores ræsonnement er, at diktatoriske styrer som Kina laver et kynisk regnestykke, hvor de vil bruge sport til at pleje deres image«, siger Karsten Hønge.

USA’s præsident, Joe Biden, meddelte mandag via en talskvinde, at USA vil gennemføre en diplomatisk boykot af vinterlegene med henvisning til folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) er på samme linje som SF og peger på, at statsminister Mette Frederiksen (S) for nylig i en udenrigspolitisk tale nævnte, at »der skal ikke være et A4-ark imellem Europa og USA. USA har i årtier været vores vigtigste allierede. Sådan skal det også være i fremtiden«.

»Derfor forventer jeg selvfølgelig, at den danske regering bakker USA op. Ikke mindst fordi udenrigsministeren bliver ved med at sige, at vi har en værdibaseret udenrigspolitik«, siger Aastrup Jensen.

Han mener, at regeringen skal »tage teten og prøve at få en f