Frustreret barejer: »Jeg synes, det er mangel på respekt for de selvstændige og deres ansatte«

På natklubben Zoo Bar i København har ejeren, Bjarke Reventlow, og daglig bestyrer Magnus Knudsen knappet en øl op og sat sig klar til at se statsministerens pressemøde. Dagen igennem har de kunnet læse i medierne, at regeringens Epidemikommission anbefaler, at barer og caféer skal lukke ved midnat, og at det ikke skal være muligt at købe alkohol om natten.

»Afstandskrav og regler om, at vi skal lukke ved midnat, vil være en de facto nedlukning af branchen. Hvis vi skal i gang med det igen, går jeg grædende hjem«, siger Bjarke Reventlow, inden pressemødet går i gang.