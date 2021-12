Du skal som forælder ikke forvente, at dit barn kommer til at terpe Pythagoras’ læresætning eller bøjning af tyske verber de sidste skoledage op til jul, hvor den står på online undervisning.

Efter beskeden om, at folkeskolens elever sendes hjem til virtuel undervisning fra 15. december, har formanden for skolelederne i hvert fald opfordret sine kollegaer ude på skolerne til at vægte det sociale over det faglige.