Kig godt på billedet. Det fortæller om et drama, der kan gentage sig

Hvis kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) i denne tid har svært ved at finde ud af, om de skal sige ja eller nej til en diplomatisk boykot af de olympiske vinterlege i Beijing til februar, kan de trøste sig med, at flere af deres forgængere har befundet sig i nøjagtig samme dilemma.

Nøjagtig som i 1980 og 1936 – for blot at nævne et par eksempler – skal ministrene i dag balancere mellem indbyrdes modstridende hensyn af stor rækkevidde: Danmarks placering i forhold til stormagterne, danske handelsinteresser over for grundlæggende synspunkter om menneskerettigheder. Tilsat et generelt ønske om så vidt muligt at undgå sammenblanding af sport og politik.