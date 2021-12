Fra pressemeddelelse til Rigsretten – Støjberg-sagen gennem fem år

Støjberg-sagen er blevet endevendt af Folketingets Ombudsmand, Københavns Byret og en undersøgelseskommission. Mandag bliver der sat punktum i sagen, når Rigsretten afgør, om Inger Støjberg skal straffes for at have brudt ministeransvarlighedsloven. Her er et overblik over de vigtigste begivenheder i sagen de seneste fem år.