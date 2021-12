Frederiksen: Nogen skulle have advaret inden aflivning af mink

Nogen har begået en fejl, der gjorde, at regeringen meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovgrundlag for det.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke pege fingre, siger hun efter en afhøring i Minkkommissionen om sagen fra 2020, hvor mink blev aflivet af hensyn til folkesundheden.

»Jeg kunne ikke drømme om at bebrejde nogen, at der bliver begået fejl. Selvfølgelig skulle regeringen være bekendt med, at der ikke var lovhjemmel til den beslutning, der blev truffet, men jeg kommer ikke til at hænge nogen til tørre i den sag«, siger Mette Frederiksen.

Minkkommissionen er netop nedsat for at undersøge forløbet for at se på, hvad regeringen vidste om det manglende lovgrundlag, og hvem der burde have advaret.

De mange millioner mink blev aflivet, da sundhedsmyndighederne frygtede, at eventuel corona fra mink ville have en negativ effekt på vaccinerne.

Regeringen har ikke et motiv i sagen, understreger Mette Frederiksen.

»Og jeg må sige en gang til, at vi har ikke haft noget motiv. At der opstår fejl undervejs i en krisehåndtering. Ja, det gør der«, siger Mette Frederiksen.

