Forbud mod at drikke alkohol i busser genindføres

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fra fredag klokken 16 genindføres det midlertidige forbud mod at drikke alkohol i busserne.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Forbuddet gælder også partybusser og turistbusser og løber foreløbigt til og med 6. januar 2022.

De nye regler erstatter et krav om coronapas ved servering eller salg af alkohol i busser.

»Epidemikommissionen har vurderet, at der er en særlig stor risiko for smittespredning i nattelivet, hvor der er alkohol, og det er vanskeligt at holde afstand«, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

»Derfor sætter vi nu også en midlertidig stopper for al indtagelse af alkohol i busser for at bremse den stigende smittespredning«.

Transportministeriet oplyser videre, at det er transportøren, der har ansvaret for, at de nye regler bliver overholdt.

Et forbud mod alkoholindtag i busser blev første gang indført 19. september 2020 for at bremse coronasmitten. Det endte med at være gældende indtil 1. september 2021.

ritzau