Dansk IS-sympatisør er kommet til Danmark med tre børn

En 25-årig kvindelig dansk statsborger er fredag kommet til Danmark fra Afghanistan med sine tre børn.

Det oplyser Københavns Politi.

Kvinden og børnene landede i København, hvorefter hun blev anholdt. Hun er sigtet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat – IS – i Afghanistan.

Ifølge politiet har hun i en årrække opholdt sig i Afghanistan med sine børn. Ifølge sigtelsen skal hun 23. juli 2017 have tilsluttet sig IS og dermed fremmet en terrororganisations virksomhed.

Lørdag vil hun blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, og hendes børn bliver overdraget til de sociale myndigheder.

ritzau