»Fuldstændig uacceptabelt«: Ældre Sagen i oprør over nødplaner

Ældre Sagens administrerende direktør, Bjarne Hastrup, kalder det »fuldstændig uacceptabelt«, at der bliver skåret i hjælpen i ældresektoren, der i årevis har oplevet mangel på hænder.

»Vi skal tænke på, at det er de allermest svækkede ældre, der bliver visiteret til hjælpen, siger han.

Hans melding kommer oven på nyheden om, at mindst syv kommuner er så presset i hjemmeplejen, at de skærer i hjælpen den kommende tid. Blandt andet til rengøring og personlig pleje.

Det skriver DR, som har talt med kommunerne Helsingør, Ringsted, Kalundborg, Sorø, Lolland, Gladsaxe og Haderslev.

Bjarne Hastrup fortæller, at det, at man skærer i rengøring, eksempelvis kan føre til, at ældre borgere føler, at deres hjem bliver »en svinesti«.

»Så tør de ikke invitere gæster. Så bliver de endnu mere en isolerede. Og så får vi de her meget voldsomme ensomhedsproblemer, der kan føre til depression. Så skal vi virkelig i gang med en behandling i stedet for en pleje, og det er meget dyrere«, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen kalder det et svigt, at regeringen alene har lovet en milliard kroner til regionerne og ikke fulgt op med et tilsvarende beløb til kommunerne.

Det gør, ifølge Bjarne Hastrup, at de pressede hospitaler kan ende med at tage hænder fra det kommunale plejeområde, som på den måde vil svækkes yderligere.

40 ledige stillinger

Ifølge Benedikte Kiær (K), der er borgmester i Helsingør Kommune, er området presset på grund af generelt for få hænder, og fordi flere opgaver flytter fra hospitaler og ud i kommunerne. Også corona gør situationen ekstra vanskelig.

Helsingør Kommune skærer i hjælpen, så den kun kan tilbyde livsnødvendig pleje.

»Det kan være praktisk hjælp som rengøring og oprydning i hjemmet, som vi må prioritere væk. Det kan også være nogle af de personlige hygiejneting, som vi må udskyde eller springe over. For eksempel at man i stedet for flere bade om ugen kun kan få et«, siger hun til Ritzau.

Helsingør Kommune har ifølge borgmesteren fået påbud fra Arbejdstilsynet, som gør, at der skal prioriteres mere, da forholdene i ældreplejen ellers er for hårde for de ansatte.

Ifølge borgmesteren er der afsat penge til både flere faste medarbejdere og vikarer. Men kommunen kan hverken rekruttere nok eller skaffe de fornødne vikarer til at dække ind, fortæller Benedikte Kiær.

»Det er en meget ulykkelig situation, og det er ikke en situation, v