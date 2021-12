Stor redningsaktion: Forsvunden vinterbader var blot blevet låst ude af sauna

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En helikopter blev lørdag morgen sendt i luften, og både blev sat i vandet for at lede efter en mulig savnet person i Limfjorden ud for Skive havn.

Redningsaktionen skulle heldigvis vise sig at få en lykkelig udgang.

»Vi modtager klokken 07.12 en melding fra en vinterbader ved Skive havn om, at der i en sauna ligger en mobiltelefon og et håndklæde. Der er ingen personer i området, så han frygter, at der kan være sket en ulykke«, fortæller vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau.

Anmeldelsen blev betragtet som en mulig drukneulykke. Ud over både i vandet blev en helikopter fra Forsvarets søredningstjeneste tilkaldt. Forsvarets Operationscenter oplyser til Ritzau, at helikopteren fløj ud fra flyvestationen i Aalborg.

Men der var ikke sket en drukneulykke. Ejendelene i saunaen skulle vise sig at tilhøre en ung mand, der sammen med en kammerat havde været ude og vinterbade fredag aften.

»Der var en lille smule strøm på mobiltelefonen, som gjorde at vi kunne ringe til et familiemedlem. Her fik vi nogle mulige adresser, hvor den pågældende kunne opholde sig«, fortæller Allan Riis.

Og oplysningerne fra familiemedlemmerne gav pote.

»Vi finder frem til vedkommende, som er en 20-årig mand, der ligger og sover. Han fortæller, at han var ude at bade med en kammerat. Da de var færdige, var saunaen låst af en tidslås, så de ikke kunne komme ind, og de valgte at forlade stedet«, fortæller Allan Riis.

Eftersøgningen kunne herefter afblæses.

ritzau