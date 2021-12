Borgmester forsvarer sig: »Det er jo rigtig, rigtig ærgerligt«

Ældre Sagen beder Ankestyrelsen kigge på, om det er i strid med loven, at Gladsaxe og Vordingborg Kommune har begrænset den hjælp, de ældre får.

Men det er ærgerligt, at interesseorganisationen gør dette i stedet for »at sætte sig i helikopteren«, mener Mikael Smed (S), borgmester i Vordingborg Kommune.

»Måske skulle vi gå i helikopteren og sammen kigge på, hvad er det for nogle opgaver, vi måske kunne – i en periode – luge lidt ud i. Og hvordan løser vi så denne her akutte mangel på medarbejdere, der er landet over«, siger han.

Ældre Sagen mener, at det kan være i strid med loven, når kommuner skærer i ydelserne til de ældre, der modtager hjemmepleje. Derfor beder organisationen nu Ankestyrelsen om at se på de to kommuners reducerede ældrepleje.

Mikael Smed siger, at det er »super ærgerligt«, at kommunen er nødt til at gå i nødberedskab grundet den nuværende situation i forhold at rekruttere og fastholde medarbejdere.

I Vordingborg er der 70 ubesatte stillinger, fortæller han.

»Vi overtræder ikke loven, men det er klart, at vi kan faktisk ikke leve op til vores kvalitetsstandarder. Det er jo rigtig, rigtig ærgerligt«.

Derudover siger borgmesteren, at det ikke er de »lovpligtige ting«, der fjernes fra kommunens ældrepleje.

»Vi går i nødberedskab, og det vil sige, at vi løfter det, vi skal. Men der er alligevel nogle ting, vi ikke kan løse i forhold til vores kvalitetsstandarder men ikke i forhold til lovgivningen«.

Han understreger også, at der er steder i kommunen, hvor det ser »en lille smule bedre ud« end andre.

Det, at Vordingborg Kommune er gået i nødberedskab, betyder, at der for eksempel kan gå længere mellem, hvornår man kan få lavet rengøring og lignende. Dermed er det, om man får sin medicin, mad og drikke, kommer på toilettet og bliver vasket, ikke en del af de opgaver, der ikke kan løses, siger borgmesteren.

Også andre kommuner end Gladsaxe og Vordingborg har sagt, at de er pressede, når der gælder hjælpen til ældre. Det gælder blandt andet Helsingør, Haderslev og Lolland.

I Vordingborg Kommune er der lavet en »fastholdelsespulje« på en million kroner i næste års budget, fortæller Mikael Smed.

Den skal være med til at understøtte, at der kan laves initiativer, der gør, at det bliver nemmere at fastholde personalet hos de arbejdspladser, hvor det er »særlig vanskeligt« at fastholde det.

Borgmesteren i Gladsaxe Kommune, Trine Græse (S), er tidligt lørdag aften ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse.

