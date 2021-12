Nu kan 1,5 millioner få det 3. vaccinestik en måned tidligere

Sundhedsstyrelsen har besluttet at fremrykke det 3. stik med coronavaccine for alle, der er 40 år eller ældre, så de kan få vaccinen 4 ½ måned efter 2. stik (20 uger). Det er en måned tidligere end hidtil, og dermed vil yderligere 1,5 millioner danskere få adgang til vaccinekøerne fra mandag morgen.

»Vi fremrykker frygteligt mange mennesker, hvilket hænger sammen med, at vi havde et kæmpe vaccineboom, da vi pludselig fik en masse ekstra vacciner fra Rumænien i sommer. De skulle egentlig have ventet til januar, februar, men det tør vi ikke. Vi gør det for at dæmme op mod omikron – den meget smitsomme variation, og når vi siger fra 40 år, er det fordi, vi bliver ramt hårdest af sygdomsforløbet«.