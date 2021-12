Dansk fragtskib er kæntret og ligger med bunden i vejret efter mulig kollision ved Bornholm

Et dansk fragtskib er kæntret efter en mulig kollision nordvest for Rønne på Bornholm. Besætningens situation er ukendt.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter vagthavende officer, Steffen Lunn, mandag morgen.

»Det, vi kan se fra vores radarovervågning er, at der sandsynligvis har været en kollision mellem to mindre fragtskibe nordvest for Bornholm«, siger han og fortsætter:

»Der er tale om et dansk og et engelsk skib. Og det, vi får meldinger om, er, at det danske skibe er kæntret - det vil sige, at det er væltet og ligger med bunden i vejret«.

Der er tale om to mindre skibe. Svenske medier har beskrevet, at der er frygt for, at der er personer i vandet, da der er hørt skrig.

Forsvarets Operationscenter kan ikke bekræfte besætningens tilstand.

»Vi ved ikke, hvor mange besætningsmedlemmer der er om bord. Men vi forventer, at der på det danske skib er minimum to besætningsmedlemmer om bord«.

»Vi kan ikke bekræfte, at der skulle være personer i vandet på nuværende tidspunkt«, siger Steffen Lunn.

Opdateres

Ritzau