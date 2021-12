Eftersøgning indstillet efter mulig kollision mellem to fragtskibe ved Bornholm

Artiklen er blevet opdateret klokken 12.09

Et dansk fragtskib er kæntret efter en mulig kollision nordvest for Rønne på Bornholm.

To personer blev umiddelbart efter savnet, og blandt andet helikoptere og både har ledt efter dem. Kort før klokken 12.00 er eftersøgningen dog indstillet. Det oplyser Forsvaret på Twitter.

Det er et dansk og et engelsk fragtskib, der sandsynligvis er kollideret natten til mandag. Meldingen tidligere på morgenen var, at det danske skib er kæntret.

»Det vil sige, at det er væltet og ligger med bunden i vejret«, forklarede Steffen Lunn, vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter tidligere mandag morgen.

»Det, vi kan se fra vores radarovervågning, er, at der sandsynligvis har været en kollision mellem to mindre fragtskibe nordvest for Bornholm«.

En redningshelikopter og flere redningsbåde fra Forsvaret har søgt efter de savnede i vandet og fra luften.

Alle enheder er sejlet tilbage til havn eller landet på jorden igen, meddeler Forsvaret.

Ritzau