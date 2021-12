Rekordmange job slået op - øget testindsats kan spille ind

Automatisk oplæsning

Der blev i november slået rekordmange stillinger op.

I sidste måned kom der helt præcist 35.537 nye stillingsopslag. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star).

Arbejdernes Landsbank har korrigeret tallene for sæsonudsving - altså at aktiviteten på arbejdsmarkedet skifter i løbet af året - og tager man højde for det, er der tale om det højeste antal stillinger på en måned nogensinde.

»Der er fuldt drøn på dansk økonomi, og der er enormt stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for flere brancher«, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

»Samtidig har man på det seneste skruet op for testindsatsen i forbindelse med corona. Man kan se, at der aldrig har været så mange opslag i sundhedssektoren, og det formoder vi, hænger sammen med stillingsopslag relateret til pandemien«, siger han.

Der var ved udgangen af november 63.000 ledige stillinger slået op. Det er også det højeste nogensinde, når man tager højde for sæsonudsving.

Jeppe Juul Borre påpeger, at en del af stillingerne vil være midlertidige, fordi den massive testindsats ikke forventes at være vedvarende.

Ud over sundhedssektoren er der i øjeblikket mange opslag fra industrien, byggeriet og transportsektoren.

»Der er mange steder i økonomien, hvor der er pæn fremgang, og det vidner om, at Danmark er i en økonomisk sund forfatning - også selv om der i øjeblikket er stigende smitte«, siger Jeppe Juul Borre.

Der er omkring 80.000 flere personer i job i Danmark sammenlignet med tiden før coronaudbruddet, og beskæftigelsen er rekordhøj.

Arbejdsløsheden er samtidig faldet til 3,1 procent. Det er det laveste niveau siden slutningen af 2008 - tiden umiddelbart før finanskrisen for alvor ramte dansk økonomi.

At arbejdsløsheden ikke er rekordlav, hænger sammen med, at der er flere aktive på arbejdsmarkedet end tidligere.

Det skal blandt andet ses i lyset af en stigende pensionsalder, og at der kommer udlændinge til Danmark for at arbejde.

