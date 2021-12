Udlændinge strømmer til Nordjylland: »Det her er stedet, hvor jeg bliver pensioneret«

Han var en af de første. Kun få rumænere arbejdede på Karstensens Skibsværft i Skagen, da Costel Boghiu for snart ni år siden kom til Danmarks nordligste by. Men egentlig havde han kun regnet med at arbejde i to eller tre måneder som elektriker, før han skulle videre til et andet land.

Eller som han formulerer det: »Jeg er lidt af en globetrotter«.