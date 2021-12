Anne Sofie Boelsmand elsker sin søn. Men til tider fortryder hun at være blevet mor

Fortællingen om forældreskabet lover evig lykke. Men Anne Sofie Boelsmand har oplevet, at børn ikke altid er nok til at fylde alle glædesparametre. Hendes lille søn er bestemt ikke nogen fejl. Han er højt elsket, men dagene er mange, hvor Anne Sofie har en følelse af at fejle i moderrollen. Det insisterer hun på at kunne tale højt om.