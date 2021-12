»Min instinktive følelse var at benægte«: Hun inviterede 500 mennesker i teatret på forkert dag

Til juleserie om fejl og fiaskoer fortæller Mette Abildgaard (K), om dengang hun som helt ung kommunikationsmedarbejder på Betty Nansen Teatret kom til at skrive en forkert dato i en annonce for en forpremiere. Det betød, at 500 mennesker mødte forgæves op ved teatret en dag for tidligt. Her er Mette Abildgaard fotograferet foran teatret på Frederiksberg Alle.